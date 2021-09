[서울포토] ‘2022 재킷을 열어라’

모델이 10일(현지시간) 패션위크 기간 동안 미국 뉴욕 브루클린 자치구에서 열린 브랜든 맥스웰 봄/여름 2022 패션쇼에서 작품을 선보이고 있다. AP 연합뉴스

모델 지지 하디드가 10일(현지시간) 패션위크 기간 동안 미국 뉴욕 브루클린 자치구에서 열린 브랜든 맥스웰 봄/여름 2022 패션쇼에서 작품을 선보이고 있다. AP 연합뉴스

A model walks the runway at the Brandon Maxwell spring/summer 2022 fashion show in the Brooklyn borough of New York during Fashion Week on Friday, Sept. 10, 2021. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

