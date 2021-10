[포토] 부산국제영화제 레드카펫

6일 부산 해운대구 영화의전당 야외극장에서 열린 제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식에서 영화인이 레드카펫 위로 입장하고 있다. 올해 영화제에는 개막작으로 선정된 임상수 감독의 ‘행복의 나라로’(Heaven: To the Land of Happiness)를 비롯해 70여개국 223편이 6개 극장 29개 스크린에서 상영된다. 영화제 측은 코로나19 방역수칙에 맞춰 전체 좌석의 50%만 운영한다. 2021.10.6 연합뉴스

6일 부산 해운대구 영화의전당 야외극장에서 열린 제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식에서 영화인이 레드카펫 위로 입장하고 있다. 올해 영화제에는 개막작으로 선정된 임상수 감독의 ‘행복의 나라로’(Heaven: To the Land of Happiness)를 비롯해 70여개국 223편이 6개 극장 29개 스크린에서 상영된다. 영화제 측은 코로나19 방역수칙에 맞춰 전체 좌석의 50%만 운영한다. 2021.10.6 연합뉴스

6일 부산 해운대구 영화의전당 야외극장에서 제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식에서 배우 김규리가 레드카펫 위로 입장하고 있다. 올해 영화제에는 개막작으로 선정된 임상수 감독의 ‘행복의 나라로’(Heaven: To the Land of Happiness)를 비롯해 70여개국 223편이 6개 극장 29개 스크린에서 상영된다. 영화제 측은 코로나19 방역수칙에 맞춰 전체 좌석의 50%만 운영한다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 김규리가 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식’에 참석해 포즈 취하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

배우 김규리가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 김규리가 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식’에 참석해 포즈 취하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

배우 김규리가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 오윤아가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 오윤아가 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식’에 참석해 포즈 취하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

배우 서영희가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 서영희가 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식에서 포즈를 취하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 예지원이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 고민시가 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

배우 고민시가 6일 오후 부산광역시 우동 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF)’ 개막식 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

배우 김현주가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 심은우가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 한소희가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 이엘이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 전여빈이 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식’에 참석해 포즈 취하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

배우 원진아가 6일 오후 부산광역시 우동 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF)’ 개막식 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

배우 김혜윤이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 박소담이 6일 오후 부산광역시 우동 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF)’ 개막식 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

배우 송중기가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 유아인이 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식에서 포즈를 취하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 조진웅이 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식’에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

봉준호 감독이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 한소희(왼쪽) 박희순이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 윤유선이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 장동윤이 6일 오후 부산광역시 우동 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF)’ 개막식 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2021.10.6/뉴스1

임권택 감독(왼쪽)과 부인 채령 씨가 6일 오후 부산 해운대구 영화의 전당에서 열린 제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식에서 레드카펫을 밟고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 안성기가 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당에서 열린 제 26회 부산국제영화제(BIFF) 개막식 포토월에 참석하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

배우 최민식(왼쪽부터), 임상수 감독, 박해일이 6일 오후 부산 해운대구 영화의전당 중극장에서 열린 제26회 부산국제영화제(BIFF) 개막작 ‘행복의 나라로’ 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 2021.10.6 연합뉴스

박형준 부산시장이 6일 오후 부산광역시 우동 영화의 전당에서 열린 ‘제26회 부산국제영화제(BIFF)’ 개막식 레드카펫 행사에 참석하고 있다. 2021.10.6/뉴스1