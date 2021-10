[서울포토] ‘도발적 드레스업’

저스틴 루프가 12일(현지시간) 뉴욕에서 열린 미국 자연사 박물관에서 열린 HBO의 ‘Succession’ 시즌 3 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

저스틴 루프가 12일(현지시간) 뉴욕에서 열린 미국 자연사 박물관에서 열린 HBO의 ‘Succession’ 시즌 3 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

Sarah Snook attends HBO‘s “Succession” season 3 premiere at the American Museum of Natural History on Tuesday, Oct. 12, 2021, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

Sarah Snook attends HBO‘s “Succession” season 3 premiere at the American Museum of Natural History on Tuesday, Oct. 12, 2021, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)

J. Smith-Cameron attends HBO‘s “Succession” season 3 premiere at the American Museum of Natural History on Tuesday, Oct. 12, 2021, in New York. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP)