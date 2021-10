[서울포토] ‘자체발광’ 골드걸

애니아 테일러 조이가 25일(현지시간) 로스앤젤레스의 아카데미 영화 박물관에서 열린 영화 “라스트 나잇 인 소호(Last Night in Soho)” 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스



Anya Taylor-Joy arrives at the premiere of “Last Night in Soho” on Monday, Oct. 25, 2021, at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

애니아 테일러 조이(왼쪽)가 25일(현지시간) 로스앤젤레스의 아카데미 영화 박물관에서 열린 영화 “라스트 나잇 인 소호(Last Night in Soho)” 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스



브라질 모델 아드리아나 리마가 25일(현지시간) 로스앤젤레스의 아카데미 영화 박물관에서 열린 영화 “라스트 나잇 인 소호(Last Night in Soho)” 시사회에 도착해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스



Adriana Lima arrives at the premiere of “Last Night in Soho” on Monday, Oct. 25, 2021, at the Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

