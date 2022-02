[서울포토] ‘우아함의 주인공’ 아델, 브릿 어워즈 3관왕

아델이 8일(현지시간) 영국 런던에서 열린 ‘브릿 어워드 2022’에 도착하자마자 사진기자들을 위해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

아델이 8일(현지시간) 영국 런던에서 열린 ‘브릿 어워드 2022’에 도착하자마자 사진기자들을 위해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

아델이 8일(현지시간) 영국 런던 O2 아레나에서 열린 브릿 어워드에서 공연하고 있다. 로이터 연합뉴스

마야 자마가 8일(현지시간) 영국 런던에서 열린 ‘브릿 어워드 2022’에 도착하자마자 사진기자들을 위해 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

British singer Sarah Faith Griffiths aka Griff poses on the red carpet upon her arrival for the BRIT Awards 2022 in London on February 8, 2022. AFP 연합뉴스

British radio host Vick Hope poses on the red carpet upon her arrival for the BRIT Awards 2022 in London on February 8, 2022. AFP 연합뉴스

올리비아 로드리고가 8일(현지시간) 영국 런던에서 열린 ‘브릿 어워드 2022’에 도착하자마자 사진기자들을 위해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

British actress Emily Atack poses on the red carpet upon her arrival for the BRIT Awards 2022 in London on February 8, 2022. (Photo by Niklas HALLE‘N / AFP 연합뉴스

Joy British singer and songwriter Joy Elizabeth Akther Crookes aka Joy Crookes poses on the red carpet upon her arrival for the BRIT Awards 2022 in London on February 8, 2022. AFP 연합뉴스

몰리 킹이 8일(현지시간) 영국 런던에서 열린 ‘브릿 어워드 2022’에 도착하자마자 사진기자들을 위해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

Irish model Laura Whitmore poses on the red carpet upon ... arrival for the BRIT Awards 2022 in London on February 8, 2022. AFP 연합뉴스

Gemma British actress and influencer Gemma Atkinson poses on the red carpet upon her arrival for the BRIT Awards 2022 in London on February 8, 2022. AFP 연합뉴스

Raye poses as she arrives for the Brit Awards at the O2 Arena in London, Britain, February 8, 2022 REUTERS 연합뉴스

British influencer Zara Mcdermott poses on the red carpet upon her arrival for the BRIT Awards 2022 in London on February 8, 2022. AFP 연합뉴스

epa09739361 Clara Amfo arrives for the 42nd Brit Awards ceremony at The O2 Arena in London, Britain, 08 February 2022. The annual pop music awards are presented by the British Phonographic Industry (BPI). EPA 연합뉴스

Tallia Storm poses for photographers upon arrival at the Brit Awards 2022 in London Tuesday, Feb. 8, 2022. AP 연합뉴스

US singer Ashley Roberts poses on the red carpet upon her arrival for the BRIT Awards 2022 in London on February 8, 2022. AFP 연합뉴스