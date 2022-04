[포토] BTS의 그래미 무대

그룹 방탄소년단(BTS)이 3일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제64회 그래미 어워즈 시상식 도중 무대에 올라 공연하고 있다. 2022.4.4 라스베이거스 AFP 연합뉴스

BTS perform during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. 로이터 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 3일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제64회 그래미 어워즈 시상식 도중 무대에 올라 공연하고 있다. 2022.4.4 라스베이거스 AFP 연합뉴스

BTS performs “Butter” at the 64th Annual Grammy Awards on Sunday, April 3, 2022, in Las Vegas. AP 연합뉴스

BTS performs “Butter” at the 64th Annual Grammy Awards on Sunday, April 3, 2022, in Las Vegas. AP 연합뉴스

South Korean boy band BTS performs onstage during the 64th Annual Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas on April 3, 2022. AFP 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 3일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제64회 그래미 어워즈 시상식 도중 무대에 올라 공연하고 있다. 2022.4.4 라스베이거스 로이터 연합뉴스

그룹 방탄소년단(BTS)이 3일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 제64회 그래미 어워즈 시상식에서 히트곡 ‘버터’를 열창하고 있다. 이날 시상식에서 네 번째 퍼포머로 나선 방탄소년단 멤버들은 마치 첩보 요원처럼 검은색 수트를 입고 등장해 분위기를 압도했다. 2022.4.4 라스베이거스 AFP 연합뉴스

미국인 가수 할시(27)가 3일(현지시간) 제64회 그래미 어워즈 시상식장이 마련된 미국 라스베이거스의 MGM 그랜드 가든 아레나에 도착한 뒤 취재진을 향해 요염한 포즈를 취하고 있다. 할시는 2019년 방탄소년단(BTS)과 ‘작은 것들을 위한 시’를 협업해 한국 팬들에게 이름을 알렸다. 2022.4.4 라스베이거스 AFP 연합뉴스