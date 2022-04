가온차트 운영 한국음악콘텐츠협회 자료

▲ 남성 그룹 빅뱅 인스타그램

▲ 아이브 인스타그램

그룹 빅뱅이 4년 만의 신곡 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’로 15주차 가온차트에서 6관왕에 올랐다.14일 가온차트를 운영하는 한국음악콘텐츠협회에 따르면 15주차(4월3~9일) 가온차트에서 빅뱅 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’이 디지털, 다운로드, 스트리밍, BGM, 벨소리, 통화연결음차트에서 1위로 6관왕을 차지했다.빅뱅이 ‘꽃 길’ 이후 약 4년 만에 발표한 ‘봄여름가을겨울 (Still Life)’은 계절의 순환과 청춘에 대한 회상을 밴드 사운드에 담은 곡이다.앨범차트는 아이브의 ‘러브 다이브’(LOVE DIVE)가 1위를 차지했다.방탄소년단은 소셜차트2.0에서 56주 연속 1위를 이어가고 있다. 15주차 소셜차트에서 가장 큰 순위 상승을 보여준 아티스트는 빅뱅이다.강민혜 기자