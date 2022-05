▲ 배우 김민희와 영화감독 홍상수. 사진=인스타그램

홍상수 영화 감독과 배우 김민희의 근황이 공개돼 화제다.앞서 지난 6일 ‘filmlinc’ 공식 인스타그램에는 홍상수 감독과 김민희가 카메라를 향해 환하게 웃는 모습이 담긴 사진이 공개됐다.사진 속 두 사람은 뉴욕 필름앳링컨센터에서 열리는 홍상수 감독 회고전에 참석한 모습이다. 두 사람은 영화제 관련 오렌지색 자료를 들고 포즈를 취했다.필름앳링컨센터 측은 “홍상수 감독과 김민희가 월터 리드 극장 앞의 홍상수 감독과 김민희(Hong Sangsoo and Kim Minhee outside the Walter Reade Theater)”라고 설명했다.한편, 홍상수 감독과 김민희는 2015년 영화 ‘지금은 맞고 그때는 틀리다’ 이후 7년째 연인 관계로 지내오고 있다.2017년 연인 관계임을 공식적으로 밝힌 김민희는 이후 ‘밤의 해변에서 혼자’(2017) ‘그 후’(2017) ‘클레어의 카메라’(2018) ‘풀잎들’(2018) ‘강변호텔’(2019) ‘도망친 여자’(2020) ‘인트로덕션’(2021) ‘소설가의 영화’(2022)까지 홍 감독의 작품 총 9편에 함께 했다.임효진 기자