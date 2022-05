▲ 사진=허성태 인스타그램

▲ 배우 허성태. 뉴스1

배우 허성태의 근황이 공개돼 화제다.12일 허성태는 자신의 인스타그램에 “아저씨 저 뒤에 있어요. 즐거운 여행 되세요. 덕수가”라는 글과 함께 동영상 한 개를 공개했다.영상에는 비행기 내 한 승객이 넷플릭스 드라마 ‘오징어게임’을 보고 있는 모습이 담겼다. ‘오징어게임’에 ‘덕수’ 역으로 출연한 허성태는 승객이 보고 있는 화면에 자신의 얼굴이 나오는 것을 보고 “저기요, 날 봐요. 난 당신 뒤에 있어요(Hey look at me. I‘m behind you)”라고 했다.’오징어게임‘에 함께 출연한 배우 정호연도 이를 보고 “ㅋㅋㅋㅋㅋ”라고 댓글을 달았다.한편, 허성태는 KBS2 월화드라마 ’붉은 단심‘에 출연 중이다.임효진 기자