▲ ‘나는 솔로’ 8기. 사진 = SBS PLUS, ENA PLAY

‘나는 솔로’ 8기 여성 출연진들이 역대급 미모를 뽐낸다.18일 방송되는 SBS PLUS, ENA PLAY 예능 프로그램 ‘나는 솔로’에서는 전무후무 미모를 자랑하는 8기 여성 출연진들이 정체를 드러낸다.특히 송해나는 한 출연진을 보고 “미스코리아 아니냐?”라며 정체를 추측한 것으로 전해졌다. 데프콘 역시 “모델 같다”고 말했다. 뒤이어 등장한 출연진은 배우같은 얼굴로 관심을 끌었다. 이에 이이경은 “이게 무슨 일이래”라며 흐뭇한 미소를 지었다.이 외에도 상큼발랄한 미모에 쾌활한 미소를 장착한 출연진, 갓 입학한 대학생 같은 앳된 미모의 출연진이 ‘솔로나라 8번지’에 입성한다.송해나는 “이번 기수, 난리 났네”라고 말했고, 데프콘은 “유 아 마이 스타라이트(You Are My Starlight)”라고 노래까지 부르다가, 결국 “뭐죠? 왜 계속 설레죠?”라고 사심을 드러낸다.한편, ‘나는 솔로’는 이날 오후 10시 30분 방송된다.임효진 기자