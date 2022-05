“팬들과 약속 지켜” 갓세븐이 밝힌 완전체 컴백·상표권 양도 비하인드

▲ 그룹 갓세븐(GOT7) 마크(왼쪽부터), JAY B, 잭슨, 진영, 영재, 뱀뱀, 유겸이 23일 오후 서울 강남구 보코서울강남에서 진행된 새 미니앨범 ‘갓세븐(GOT7)’ 발매 기념간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2022.5.23 뉴스1

갓세븐이 완전체로 컴백하며 이와 관련한 비하인드 스토리를 전했다.23일 오후 서울 강남구 도산대로 보코서울강남에서 새 미니앨범 ‘갓세븐(GOT7) 발매 기념 기자간담회가 진행됐다. 이 자리에서 갓세븐은 완전체 컴백 준비, 새 앨범 제작 과정, 상표권 양도 등 멤버들이 흩어진 뒤 다시 뭉친 과정에 대한 다양한 이야기를 들려줬다.이날 멤버들은 벅찬 완전체 컴백 소감을 전했다.마크는 “지난해부터 준비했는데 드디어 컴백을 하게 됐다”라며 “준비하는 시간이 행복했고 팬들을 만나고 싶었다”라고 말했다. 이어 제이비는 “7명 완전체로 컴백하게 돼 다행이고, 도와주신 각 멤버들 회사 분들과 워너뮤직에 감사하다”라며 “꿈만 같고 감격스럽다”라고 덧붙였다.특히 멤버들은 완전체로 컴백한 이유에 대해서도 말했다. 뱀뱀은 “팀을 지키고 싶었고, 갓세븐이 해체가 아니라는 걸 꼭 증명하고 싶어 앨범을 내게 됐다”라며 “팬들과 약속을 지킬 수 있었고, 팀 활동에도 집중하려고 한다”라고 말했다. 마크는 “팬들 때문에 하고 싶은 그런 마음이 컸다. 그게 우리의 의지”라며 “7명이 할 때 행복하고 즐겁게 무대할 수 있다”라고 했다.이를 위해 갓세븐은 전 소속사 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)에서 상표권을 양도받기도 했다. 이에 주도적으로 참여한 리더 제이비는 “우리는 법이 바뀌어서 받게된 건 아니고 정욱 사장님이 흔쾌히 응해주셨다”라며 “변호사님과 이야기를 했을 때도 (상표권을) 좋게 양도해주는 경우가 없다고 하더라, 다시 한 번 (박)진영이형과 정욱 사장님에게 감사하다”라고 비하인드를 전했다. 이어 “맡기면 되는데 나는 의심이 있어서 직접 멤버 한 명 한 명에게 연락해서 서류, 도장을 받으러 다녔다”라며 “그러면서 쉽지 않다는 걸 알았고 회사에 겸손하고 감사해야겠다는 걸 크게 느꼈다”라고 덧붙였다.’갓세븐‘은 자신이 누구인지 무엇인지 잊지 않기 위해, 기다려 준 사람들을 위해, 함께 해주는 모든 분들을 위해 갓세븐의 진심을 담아낸 앨범이다. 특별한 전환점을 맞아 새로운 발걸음을 내디딘 갓세븐의 각별한 팬사랑과 진정성 있는 메시지가 돋보인다. 진영은 “앨범명이 ’갓세븐‘인 이유는 이런 모습이 갓세븐답지 않을까 해서다. 그런 마음으로 타이틀을 골랐다”라며 “우리가 무대에서 가장 빛날 때 하던 음악들이 제이비가 만든 곡을 했을 때인데, 그런 음악으로 돌아오면서 이게 갓세븐의 색이라는 걸 잘 보여줄 수 있지 않을까 한다”라고 했다. 또한 제이비는 전곡을 자작곡으로 채운 이유에 대해 “곡 수집도 했는데, 우리가 잘 소화할 수 있는 건 우리 곡이더라. 블라인드 테스트도 해보고 의견도 들어봤는데 결과적으로 잘 어울리는 게 이거였다”라고 했으며, 유겸은 “우리가 서로 잘 알아서 소화할 수 있는 곡도 잘 안다”라고 덧붙였다.타이틀곡 ’나나나‘(NANANA)는 멤버 제이비가 작사, 작곡한 곡으로 갓세븐만의 밝고 칠(Chill)한 느낌이 가득 담겼다. 팝적인 사운드와 기타 루프가 인상적이며, 오래 기다려온 갓세븐의 팬들과 대중을 웃게 해 줄 수 있는 선물 같은 곡을 선사하고 싶다는 마음이 녹아있다. 이 외에도 서로의 마음을 알아가는 시작 단계를 위트 있게 풀어낸 ’트루스‘(TRUTH), 갓세븐이 아가새와 함께 라면 다 할 수 있을 것 같다는 마음을 담은 ’드라이브 미 투 더 문‘(Drive Me To The Moon), 갓세븐의 중저음 보이스가 돋보이며 애절함을 한층 배가 시킨 ’투‘(TWO), 팬들과 함께라면 어떤 길이든 걸어갈 수 있다는 메시지를 담은 ’돈트 케어 어바웃 미‘(Don’t Care About Me), 각자의 활동으로 잠시 돌아가더라도 갓세븐을 잊지 말아 달라는 마음을 표현한 ’돈트 리브 미 얼론‘(Don’t Leave Me Alone) 등 총 6곡이 수록됐다.멤버들은 멀리 떨어져 있음에도 화상 통화를 통해 원활하게 앨범을 준비할 수 있었다고. 진영은 “준비하면서 데뷔 때 생각이 났다”라며 “많이 불안하기도 하고 설레기도 하면서 앨범 작업을 하는데 멤버들과 함께 있으니 20대 초반 시절이 생각나더라”라고 했다. 제이비는 “갓세븐으로 앨범을 낼 수 있다는 것 자체가 리프레시의 시간, 초심을 잃지 않기 위한 시간”이라고 했다.멤버들에게 갓세븐은 어떤 의미일까. 제이비는 “개인 활동을 하며 생각이 든 게, 솔로도 재밌고 욕심이 나지만 어디서 시작돼야하는 지를 잊지 말아야겠다는 생각”이라며 “(갓세븐으로 활동한) 지난 7년은 사진첩 같다. 기록들이 차곡차곡 쌓였다. 앞으로 계속 지나갈 시간들의 뿌리다. 이제 뻗어 나가면 된다는 생각”이라고 했다. 그러면서 “갓세븐은 브랜딩하고 빌드업 시켜나갈 것”이라며 “앞으로도 성장에 발맞춰 나가고 싶다”라고 했다.한편 갓세븐은 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 앨범 ’갓세븐‘을 공개한다.이범수 기자