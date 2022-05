▲ 배우 채수빈. 킹콩 by 스타쉽 제공

배우 채수빈이 킹콩 by 스타쉽과 재계약을 체결했다.스타쉽 엔터테인먼트의 연기자 레이블 킹콩 by 스타쉽 측은 25일 “드라마, 영화, 연극을 종횡무진하며 눈부신 활약을 펼치고 있는 채수빈이 킹콩 by 스타쉽과 재계약을 체결했다”고 알렸다.그러면서 “앞으로도 두터운 신뢰를 바탕으로 배우로서 빛나는 활동을 이어갈 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.채수빈은 KBS 2TV ‘구르미 그린 달빛’, MBC ‘역적: 백성을 훔친 도적’을 통해 KBS 연기대상 신인 연기상, MBC 연기대상 월화극부문 우수연기상을 수상했다.이후 SBS ‘여우각시별’, tvN ‘반의반’ 등에서 로맨스 연기를 펼쳤다.또한 연극 ‘앙리할아버지와 나’로 꾸준히 관객들과 소통했다.최근에는 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘너와 나의 경찰수업’에서 외모부터 경찰대학 신입생으로 완벽 변신해 밝고 통통 튀는 에너지를 선뵀다.강민혜 기자