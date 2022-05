갓세븐, 새 앨범 95개 국가·지역 아이튠즈 톱 앨범 1위

▲ 갓세븐, 새 앨범 95개 국가·지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위

남성 그룹 갓세븐(GOT7)이 새 앨범 ‘갓세븐’(GOT7)으로 전세계 아이튠즈 차트 정상에 올랐다.23일 발매된 갓세븐의 새 미니앨범 ‘갓세븐’은 지난 24일(오후 6시 기준) 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트와 유러피안 아이튠즈 앨범 차트 1위에 자리했다.일본, 이탈리아, 호주, 뉴질랜드, 태국, 싱가포르 등 전 세계 95개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 1위에 올랐다.K팝 아티스트가 90개 이상 국가 및 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위에 오른 것은 갓세븐이 두 번째다.타이틀곡 ‘나나나’(NANANA)는 브라질, 콜롬비아, 인도, 스페인 등 71개 국가 및 지역 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 석권했다.월드와이드 아이튠즈 송차트 2위를 등 유러피안 아이튠즈 송차트 3위에 올랐다.‘돈트 리브 미 얼론’(Don’t Leave Me Alone), ‘돈트 케어 어바웃 미’(Don’t Care About Me), ‘드라이브 미 투 더 문’(Drive Me To The Moon), ‘트루스’(TRUTH), ‘투’(Two) 등 수록곡들 역시 태국, 베트남, 라오스 등 글로벌 차트 상위권에 자리했다.갓세븐은 발매와 동시에 국내 음원 차트 최정상을 차지했다.해외 음원 차트까지 강세를 보이며 완전체 컴백을 기다려온 글로벌 팬들의 인기를 확인했다.전곡 자작곡을 수록하며 ‘가장 갓세븐다운’ 앨범을 선뵀다는 후문이다.타이틀곡 ‘나나나’는 갓세븐만의 밝고 칠(Chill)한 느낌이 가득 담긴 곡이다. 팝적인 사운드와 기타 루프가 인상적이다.멤버 제이비가 직접 작사, 작곡했다.강민혜 기자