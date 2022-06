[서울포토] ‘기존 틀 뛰어넘는’ 트라이베카 영화제

배우 페넬로페 크루즈가 14일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열리는 ‘2022 트리베카 축제’ 기간 동안 ‘Official Competition’ 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

US actress Abbey Lee attends “The Forgiven” premiere during the 2022 Tribeca Festival at BMCC Tribeca PAC on June 14, 2022 in New York City. AFP 연합뉴스

Abbey Lee attends the premiere for “The Forgiven” at BMCC during the 2022 Tribeca Festival on Tuesday, June 14, 2022, in New York. AP 뉴시스

US actress Jessica Chastain attends the premiere of “The Forgiven” during the 2022 Tribeca Festival at BMCC Tribeca PAC on June 14, 2022 in New York City. AFP 연합뉴스

Actor Katie Holmes attends the premiere for “Alone Together” at SVA Theatre during the 2022 Tribeca Festival on Tuesday, June 14, 2022, in New York. AP 뉴시스