가수 겸 배우 엄정화(53)가 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버들과의 인증샷을 공개해 시선을 사로잡았다.엄정화는 15일 자신의 인스타그램에 방탄소년단 멤버 제이홉, RM, 뷔, 지민을 만나 각각 함께 찍은 사진을 연달아 게재했다.그는 제이홉과의 사진을 올리며 “오직 제이홉의 스타일을 표현한 멋진 음악. 감동 받았다”고 적었고, RM과 찍은 사진에는 “언제나 마음이 열려있고 멋진 아티스트인 걸 볼 때마다 느끼게 해주는 RM”이란 글을 남겼다.뷔의 사진에는 “아름답고 멋진 뷔”라고 했고, 지민과의 사진에는 “이렇게 사랑스러워도 되는 거냐”며 애정을 드러냈다.엄정화는 전날 서울 용산구 소재 하이브 사옥 19층에서 열린 제이홉의 새 솔로 앨범 ‘잭 인 더 박스’(Jack In The Box)의 리스닝 파티에 참석해 방탄소년단 멤버들을 만난 것으로 보인다.한편 제이홉은 15일 첫 솔로 앨범 ‘잭 인 더 박스’(Jack In The Box)를 발매했다.온라인뉴스부