블랙핑크 ‘킬 디스 러브’ 스트리밍 6억뷰 넘겼다

▲ 그룹 블랙핑크

그룹 블랙핑크의 ‘킬 디스 러브’(Kill This Love)가 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 6억 회 이상 스트리밍됐다고 소속사 YG엔터테인먼트가 18일 알렸다.이는 지난해 9월 스트리밍 5억 회를 달성한 지 약 10개월 만이다.스포티파이에서 스트리밍 6억 회 이상인 음원을 보유한 K팝 걸그룹은 블랙핑크가 하나다.블랙핑크는 이전에도 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That)으로 스포티파이에서 스트리밍 6억 회를 돌파했다.2019년 4월 발매된 ‘킬 디스 러브’는 강렬한 리드 브라스와 드럼 사운드가 특징이다.이 곡은 발매 첫 주 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에서 41위를 차지했다.강민혜 기자