‘슈주’ 은혁 부친상 당했다

▲ 더 잘생겨진 은혁

그룹 슈퍼주니어 은혁이 6일 오전 서울 강남구 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 정규 8집 ’플레이(PLAY)’ 컴백 기자회견에서 포즈를 취하고 있다.

연합뉴스

그룹 슈퍼주니어 멤버 은혁이 부친상을 당했다.6일 소속사 Label SJ 측은 소셜미디어에 “슈퍼주니어 은혁이 부친상을 치르게 됐다”며 “유족들의 뜻에 따라 장례는 가족 및 지인 분들과 비공개로 치러질 예정”이라고 밝혔다.이어 “은혁은 갑작스러운 비보에 금일 예정돼 있는 ‘슈퍼주니어 월드 투어-슈퍼 쇼9: 로드 인 마닐라’(SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9 : ROAD in MANILA) 공연을 위한 출국을 하지 못했다”고 전했다.아울러 “공연 관련한 내용은 현재 내부 협의 중에 있으며 빠른 시간 안에 추가 안내드리겠다”며 “모두의 안전을 위해 조문과 조화는 정중히 사양의 말씀 드린다”고 덧붙였다.은혁이 속한 슈퍼주니어는 지난달 정규 11집 ‘더 로드: 킵 온 고잉(The Road : Keep on Going)’를 발매했다.온라인뉴스부