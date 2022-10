▲ 공효진 인스타그램

▲ 공효진 SNS 캡처



배우 공효진(42)이 케빈오(32)와의 웨딩반지를 공개했다.13일 공효진은 자신의 인스타그램에 “JUST MARRIED(방금 결혼한)”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개한 사진에는 공효진과 케빈오가 웨딩반지와 커플시계를 찬 손을 잡고 있는 모습이다.앞서 소속사 매니지먼트 숲은 12일 “두 사람이 뉴욕 현지시간 기준 11일 오후 양가 친지들의 축하 속에 인생의 소중한 첫 발을 내디뎠다”며 “두 사람의 앞 날에 많은 축복과 격려 부탁드린다”고 밝힌 바 있다.또한 이날 오전 공효진은 “My one and only. I‘m ready(나의 유일한. 준비됐다)”라는 글과 함께 웨딩드레스를 입고 결혼식을 준비 중인 모습을 전하기도 해 화제를 모은 바 있다.앞서 공효진은 지난달 3월 31일 진행된 배우 손예진·현빈 결혼식에서 부케를 받았다. 이후 케빈 오와 열애를 인정했고, 8월 결혼 소식을 알렸다.이보희 기자