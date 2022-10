▲ 가수 비(왼쪽)과 산다라박. SNS 캡처

가수 산다라박이 비를 향한 팬심을 표했다.13일 산다라박은 개인 계정에 “With the one and only @rain_oppa #비 #시즌비시즌 #산다라박 #rain #dara”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 산다라박은 가수 겸 배우 비와 어깨동무를 한 채 다정한 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.이날 줄무늬 패턴이 돋보이는 티셔츠에 진주 목걸이로 포인트를 준 산다라박은 발랄하면서도 사랑스러운 분위기를 자아냈다.특히 1984년생으로 올해 한국나이 기준 39세인 산다라박은 비와 2살 차로 남매 케미를 뽐내기도 했다.해당 게시물을 본 가수 김재중은 “우리 누나랑 우리 형”이라고 댓글을 남겨 애정을 드러냈다.한편, 산다라박은 방송인 박소현과 함께 웹 예능 ‘밥 맛 없는 언니들’에 출연 중이다.김채현 기자