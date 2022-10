[서울포토] 러시아 미인들의 경쟁

바르나울의 옐리자베타 보야르니코바가 26일(현지시간) 러시아 소치 겨울 궁전에서 열린 Krasa Rossii 2022 러시아 미인 대회 결선에서 영 뷰티 2022 타이틀을 차지했다. 이번 대회에서 미스 어스 2023 국제 대회에서 러시아를 대표하기 위해 전국적으로 51명의 우승 참가자를 모았다. 타스 연합뉴스

니즈니 노브고로드의 다리야 루콘키나가 26일(현지시간) 러시아 소치 겨울 궁전에서 열린 Krasa Rossii 2022 러시아 미인 대회 결선에서 우승을 차지했다. 타스 연합뉴스

Zlata Sokolova of Cherepovets wins the First Beauty 2022 title as a victory ceremony takes place during the final stage of the Krasa Rossii 2022 [Beauty of Russia] beauty pageant at the Winter Palace. This year?s event has gathered 51 participants from across the country, its winner to represent Russia at the Miss Earth 2023 international pageant. RUSSIA, SOCHI OCTOBER 26, 2022

Darya Turysheva of Arkhangelsk wins the Second Beauty 2022 title during a victory ceremony as the final stage of the Krasa Rossii 2022 [Beauty of Russia] beauty pageant takes place at the Winter Palace. This year?s event has gathered 51 participants from across the country, its winner to represent Russia at the Miss Earth 2023 international pageant. RUSSIA, SOCHI OCTOBER 26, 2022 타스 연합뉴스

Kristina Kim of Nizhny Novgorod Region, Zlata Sokolova of Cherepovets and Darya Lukonkina (L-R front) of Nizhny Novgorod, the winner of the Krasa Rossii 2022 [Beauty of Russia] beauty pageant, attend a victory ceremony at the Winter Palace. This year?s event has gathered 51 participants from across the country, its winner to represent Russia at the Miss Earth 2023 international pageant. RUSSIA, SOCHI OCTOBER 26, 2022 연합뉴스

Krasa Rossii 2022 후보들이 26일(현지시간) 러시아 소치 겨울 궁전에서 열린 Krasa Rossii 2022 러시아 미인 대회 결선에 참가하고 있다. 타스 연합뉴스

Krasa Rossii 2021 우승자 예카테리나 벨마키나가 26일(현지시간) 러시아 소치 겨울 궁전에서 열린 Krasa Rossii 2022 러시아 미인 대회 결선에서 공연하고 있다. 타스 연합뉴스