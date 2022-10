▲ 블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크가 이달 25∼26(현지시간)일 미국 댈러스 아메리칸 에어라인 아레나에서 월드투어 북미 첫 공연을 성황리에 열었다.블랙핑크는 공연에서 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That), ‘프리티 새비지’(Pretty Savage), ‘휘파람’, ‘핑크 베놈’(Pink Venom) 등 히트곡을 불렀다.블랙핑크는 “댈러스 아레나에서 처음으로 공연하게 돼 정말 기쁘고 영광”이라며 “오랜만에 우리 미국 블링크와 만나게 돼 너무 좋다”고 했다.공연장인 아메리칸 에어라인 아레나는 레이디 가가, 저스틴 비버 등 팝스타들이 선 곳이다.블랙핑크는 약 150만명을 동원하는 K팝 걸그룹 사상 최대 규모의 월드투어를 돌고 있다. 이들은 휴스턴, 애틀랜타, 해밀턴, 시카고, 로스앤젤레스 등도 방문할 계획이다.뉴스24