[서울포토] 올해의 혁신가 시상식

케이트 모스가 2일(현지시간) 미국 뉴욕 현대미술관에서 열린 월 스트리트 저널 매거진 ‘2022 올해의 혁신가’ 시상식(the Wall Street Journal Magazine 2022 Innovator awards)에 참석해 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

칼리 클로스가 2일(현지시간) 미국 뉴욕 현대미술관에서 열린 월 스트리트 저널 매거진 ‘2022 올해의 혁신가’ 시상식(the Wall Street Journal Magazine 2022 Innovator awards)에 참석해 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스

미국 모델 메도우 워커가 2일(현지시간) 미국 뉴욕 현대미술관에서 열린 월 스트리트 저널 매거진 ‘2022 올해의 혁신가’ 시상식(the Wall Street Journal Magazine 2022 Innovator awards)에 참석해 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다. AFP 연합뉴스

US model Indira Scott attends the WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards at The Museum of Modern Art in New York, New York, USA, 02 November 2022. EPA 연합뉴스

Amber Valetta attends the WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards at The Museum of Modern Art on Wednesday, Nov. 2, 2022, in New York. AP 연합뉴스

epa10282921 Polish model Anja Rubik attends the WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards at The Museum of Modern Art in New York, New York, USA, 02 November 2022. EPA 연합뉴스

Argentine model Mica Arganaraz attends the WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards at The Museum of Modern Art in New York, New York, USA, 02 November 2022. EPA 연합뉴스

Honoree Anitta attends the WSJ. Magazine 2022 Innovator Awards at The Museum of Modern Art on Wednesday, Nov. 2, 2022, in New York. AP 연합뉴스