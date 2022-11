‘여우조연상’ 오나라, 22년♥ 김도훈 향한 소감이 [청룡영화상]

▲ 배우 오나라, 영화 ‘장르만 로맨스’로 제43회 청룡영화상 여우조연상 수상.

오나라가 22년째 열애 중인 남자친구 김도훈을 향해 “사랑한다”는 소감을 밝혔다.오나라는 11월 25일 서울 영등포구 KBS홀에서 진행된 제43회 청룡영화상 시상식에서 영화 ‘장르만 로맨스’(감독 조은지)로 여우조연상을 받았다.후보로는 김소진(비상선언), 서은수(마녀(魔女) Part2. The Other One), 오나라(장르만 로맨스), 이정현(헤어질 결심), 전혜진(헌트)이 올랐다.오나라는 “정말 예상 못했다”며 “처음 초대를 받았는데 수상이라니, 말도 안 되는 일”이라고 말하며 놀라워 했다.이어 “‘장르만 로맨스’를 찍으며 ‘이거 맞아?’ 라는 말을 가장 많이 했다. 조은지 감독님께서 아무 것도 하지 말라고 주문했기 때문이다. 뭐 하나 시키면 적극적으로 덤벼드는 성격이라 제게 뭘 하지 말라는 주문은 난감하고 어려운 일이었다. 감독님이 삭발 투혼까지 하며 절실해 어쩔 줄 모르는 모습을 보고 그냥 믿고 열심히 아무 것도 안 했다. 영화 끝날 때까지 찝찝함을 남겨놨는데, 2년 뒤에 결과를 봤더니 감독님의 마음을 알 것 같았다. 비워뒀던 공간이 좋은 사람으로 채워져 있다는 걸 깨달았다”고 말했다.그러면서 “앞으로도 좋은 사람들로 채워가겠다”며 “재산은 물질이 아닌 사람이라는 걸 일찍이 알려주신 김도훈 씨, 사랑한다”며 22년째 열애 중인 남자친구에게 고마움을 전했다.권윤희 기자