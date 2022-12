빅뱅 탑, 日억만장자와 우주여행 진짜였다…멤버 공개

▲ 탑 인스타그램

그룹 빅뱅 출신 탑이 우주여행을 떠난다.탑은 9일 인스타그램에 “Hello, We are the dearMoon crews! 달가즈아”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 ‘drarMoon CREW’라는 문구와 함께 11명의 인물의 모습이 담겼다. 그중 탑의 모습이 포함돼 시선을 끈다.앞서 탑은 ‘일본의 일론 머스크’라고 불리는 억만장자 마에자와 유사쿠와 우주여행을 떠난다는 소식이 전해져 화제를 모았다.뉴스24