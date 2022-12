[포토] 한소희 레드카펫

한국 배우 한소희가 13일(현지시간) 일본 아이치현 나고야에서 열린 ‘2022 AAA(Asia Artist Awards)’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. UPI 연합뉴스

한국 가수 김세정이 13일(현지시간) 일본 아이치현 나고야에서 열린 ‘2022 AAA(Asia Artist Awards)’ 레드카펫 행사에 참석하고 있다. UPI 연합뉴스

Member of k-pop group Girls‘ Generation, singer Kwon Yu-ri attends the red carpet event for “2022 AAA(Asia Artist Awards)” in Nagoya, Aichi-Prefecture, Japan on Tuesday, December 13, 2022. UPI 연합뉴스

South Korean actress Park Mi-nyoung attends the red carpet event for “2022 AAA(Asia Artist Awards)” in Nagoya, Aichi-Prefecture, Japan on Tuesday, December 13, 2022. UPI 연합뉴스