[서울포토] 골든글로브 레드카펫

10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리 힐튼 호텔에서 열린 ‘제 80회 골든 글로브 시상식’에 참석해 포즈를 취하고 있는 제나 오르테가. AP 연합뉴스

제시카 차스테인이 10일(현지시간) 미국 캘리포니아 비벌리 힐튼 호텔에서 열린 ‘제 80회 골든 글로브 시상식’에 도착해 포즈를 취하고 있다. AP 연합뉴스



Gigi Paris arrives at the 80th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Tuesday, Jan. 10, 2023, in Beverly Hills, Calif. AP 연합뉴스

Salma Hayek arrives at the 80th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Tuesday, Jan. 10, 2023, in Beverly Hills, Calif. AP 연합뉴스

US actress Monica Barbaro arrives for the 80th annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California, on January 10, 2023. AFP 연합뉴스

Naz Perez arrives for the 80th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton in Beverly Hills, California on Tuesday, January 10, 2023. UPI 연합뉴스

Lily James arrives for the 80th annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel, in Beverly Hills, California, USA, 10 January 2023. Artists in various film and television categories are awarded Golden Globes by the Hollywood Foreign Press Association. EPA 연합뉴스

Anya Taylor-Joy arrives for the 80th annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel, in Beverly Hills, California, USA, 10 January 2023. Artists in various film and television categories are awarded Golden Globes by the Hollywood Foreign Press Association. EPA 연합뉴스

Selena Gomez arrives for the 80th annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel, in Beverly Hills, California, USA, 10 January 2023. Artists in various film and television categories are awarded Golden Globes by the Hollywood Foreign Press Association. EPA 연합뉴스

Michaela Jae Rodriguez arrives at the 80th annual Golden Globe Awards at the Beverly Hilton Hotel on Tuesday, Jan. 10, 2023, in Beverly Hills, Calif. AP 연합뉴스

epa10399112 Nina Senicar arrives for the 80th annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel, in Beverly Hills, California, USA, 10 January 2023. Artists in various film and television categories are awarded Golden Globes by the Hollywood Foreign Press Association. EPA 연합뉴스

박찬욱 감독이 10일(현지시간) 미국 캘리포니아주 비벌리 힐튼 호텔에서 열린 ‘제 80회 골든 글로브 시상식’에 참석해 포즈를 취하고 있다. EPA 연합뉴스

