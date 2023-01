▲ 유튜브 ‘원더케이’ 캡처

가수 태양이 ‘아들 바보’ 면모를 뽐냈다.지난 16일 오후 유튜브 채널 원더케이에는 ‘태양(TAEYANG)과 지민(Jimin)의 세계관 충돌이 가능했던 진짜 이유? | 태양_VIBE(Feat. Jimin of BTS) | 본인등판 | Look Me Up’이라는 영상이 게재됐다.이날 태양은 자신과 관련한 여러 이야기를 공개하면서 가족에 대해 이야기했다.태양은 아들이 2021년 11월생이라며 “이제 막 돌이 지났다. 아내 민효린을 닮아 너무 예쁘다”며 애정을 드러냈다.이어 “데리고 나가면 딸이냐는 말을 많이 듣는다. 그때마다 아들이라고 할 정도로 예쁘게 생겼다”고 설명했다.그러면서 “눈에 넣어도 안아플 정도로 사랑스럽다”라고 덧붙였다.한편 태양은 최근 방탄소년단 멤버 지민과 협업곡 ‘바이브’를 발표했다.뉴스24