▲ 노홍철 인스타그램 캡처. 뉴스1

방송인 노홍철이 생일을 기념해 수천만 원대 새 오토바이 구매를 인증했다.29일 노홍철은 자신의 인스타그램을 통해 “하하하. 3월 31일이면 번호판 달고 아이스크림 먹고 첫 모험”이라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.사진 속 노홍철은 케이크 모양의 종이 탈을 쓰고 H사의 오렌지색 오토바이에 올라 주먹을 불끈 쥐고 행복하고 기대에 가득찬 표정을 짓고 있다.3월 31일은 노홍철의 생일이다. 그는 자신의 생일을 이틀 앞두고 자신이 평소 즐기는 바이크를 구매해 이를 인증하고 있는 모습이다.이와 함께 노홍철은 “좋아하는 게 명확하고, 하고 싶은 거 할 수 있는 건 진정 선물. 3월 31일 저의 협소하고 누추한 아지트, 너 커서 뭐 될래 했는데, 뭐가 된 노홍철 오픈은 PM 3시 31분부터 PM 8시까지. IF IT‘S NOT FUN, WHY DO IT?”이라고 덧붙였다.한편 노홍철이 구매 인증한 H사의 오토바이의 가격은 약 4000만원 선인 것으로 알려졌다.현재 노홍철은 서울 후암동의 단독주택에서 빵집 ‘홍철책빵’을 운영 중이다.뉴스24