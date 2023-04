‘블핑’ 지수 ‘꽃’ 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌’ 나란히 2위

▲ YG엔터테인먼트 제공

걸그룹 블랙핑크의 지수가 지난달 발표한 솔로 음반 타이틀곡 ‘꽃’이 미국 빌보드 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌’(미국 제외)에서 나란히 2위를 기록했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 11일 밝혔다.두 차트는 세계 200여개 지역에서 수집한 스트리밍과 다운로드 수치를 토대로 순위를 매기는데 빌보드는 지수에 대해 “로제와 리사에 이어 이 두 차트의 ‘톱 10’에 진입한 블랙핑크의 세 번째 멤버”라고 소개했다.‘꽃’은 전 세계에서 1억 870만 건의 스트리밍과 2억 1000만 건의 다운로드를 기록했다. 빌보드 글로벌 차트 출범 이후 세 번째로 높은 첫 주 스트리밍 기록이라고 빌보드는 전했다. 1위는 리사의 ‘라리사’(LALISA)가 기록한 1억 5260만 건의 스트리밍이다.블랙핑크의 히트곡 ‘하우 유 라이크 댓’(How You Like That) 뮤직비디오 유튜브 조회 수가 12억 건을 넘어섰다고 YG엔터가 이날 밝혔다. 이 뮤직비디오는 이날 오전 4시 41분쯤 12억 뷰를 돌파했다. 이는 2020년 6월 공개 이후 약 2년 9개월 만이다.이로써 블랙핑크는 ‘뚜두뚜두’(20억 뷰)·‘킬 디스 러브’(Kill This Love·17억 뷰)·‘붐바야’(15억 뷰)·‘마지막처럼’(12억 뷰) 뮤직비디오와 ‘하우 유 라이크 댓’ 안무 영상(13억 뷰)에 이어 여섯 번째 12억뷰 영상을 보유하게 됐다.‘하우 유 라이크 댓’은 어떤 상황에도 굴하지 않고 높이 비상하자는 메시지를 담은 곡이다. 지난 2020년 미국 MTV 뮤직 어워즈에서 ‘올여름 최고의 곡’(Song of The Summer)을 수상했다.한편 다른 걸그룹 르세라핌이 다음달 발표하는 정규 1집 ‘언포기븐’(UNFORGIVEN)의 선주문량이 예약 판매 이흐레 만에 103만 장을 넘겼다고 유통사 YG 플러스가 이날 밝혔다. 유통사는 신보 예약 판매 기간이 3주가량 남은 만큼 선주문량은 더욱 늘어날 것으로 내다봤다. 전작 ‘안티프래자일’(ANTIFRAGILE)의 선주문량은 62만장이었다.정규 1집 ‘언포기븐’은 타인의 평가에 개의치 않고 르세라핌만의 길을 개척하겠다는 각오를 담은 음반이다.임병선 선임기자