뿔테안경 쓴 류준열, ‘응팔’ 시절 생각나는 외모

▲ SNS 캡처

배우 류준열이 일상을 공유했다.류준열은 최근 자신의 소셜미디어(SNS)에 “Just not all at the same time”이라고 적고 사진 여러 장을 팬들에게 공유했다.류준열 특유의 순수한 미소가 사진을 바라보는 사람들까지 흐뭇하게 만든다. 수풀이 우거진 야외에서 여유를 만끽하고 있는 모습이다.한편 류준열은 지난해 영화 ‘올빼미’에서 천경수 역으로 열연하며 관객들을 사로잡은 바 있다.뉴스24