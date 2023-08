[포토] ‘파워걸’ 테일러 스위프트 에라스 투어

미국 싱어송라이터 테일러 스위프트가 7일(현지시간) 캘리포니아 잉글우드 소피 경기장에서 에라스 투어의 공연을 하고 있다. AFP 연합뉴스

US singer-songwriter Taylor Swift performs during her Eras Tour at Sofi stadium in Inglewood, California, August 7, 2023. (Photo by Michael Tran / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE/2023-08-08 13:54:34/ <연합뉴스

US singer-songwriter Taylor Swift performs during her Eras Tour at Sofi stadium in Inglewood, California, August 7, 2023. AFP 연합뉴스

US singer-songwriter Taylor Swift performs during her Eras Tour at Sofi stadium in Inglewood, California, August 7, 2023. (Photo by Michael Tran / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE/2023-08-08 14:14:09/ <연합뉴스

미국 싱어송라이터 테일러 스위프트가 7일(현지시간) 캘리포니아 잉글우드 소피 경기장에서 에라스 투어의 공연을 하고 있다. AFP 연합뉴스

US singer-songwriter Taylor Swift performs during her Eras Tour at Sofi stadium in Inglewood, California, August 7, 2023. (Photo by Michael Tran / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE/2023-08-08 14:14:18/ <연합뉴스

미국 싱어송라이터 테일러 스위프트가 7일(현지시간) 캘리포니아 잉글우드 소피 경기장에서 에라스 투어의 공연을 하고 있다. AFP 연합뉴스

미국 싱어송라이터 테일러 스위프트가 7일(현지시간) 캘리포니아 잉글우드 소피 경기장에서 에라스 투어의 공연을 하고 있다. AFP 연합뉴스

Taylor Swift