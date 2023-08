박진영, 트와이스 지효에 남긴 SNS 메시지 보니

▲ 트와이스(TWICE) 지효가 18일 서울시 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울에서 가진 첫 번째 솔로 미니앨범 ‘존’(ZONE) 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 2023.8.18 뉴스1

박진영 JYP 대표 프로듀서가 그룹 트와이스 지효의 데뷔에 남다른 감회를 전했다.박진영은 지난 20일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 “2005년 10살 채 안 된 꼬마가 연습생으로 들어와서 10년이 넘는 연습생 생활을 하며 험난했던 서바이벌 ‘식스틴’을 거쳐 K팝 최고의 그룹 중 하나인 트와이스 리더가 됐다”며 “데뷔 9년 차에 드디어 2023년에 자기의 세계를 담은 앨범으로 우리 앞에 솔로 가수로 섰다”라고 지효의 데뷔를 축하하는 글을 올렸다.그는 이어 “해주고 싶은 말은 ‘수고했고, 자랑스럽고, 고맙다♡’”라며 남다른 애정을 드러냈다.이에 지효는 해당 게시글에 “감사합니다 PD님”이라고 화답했다.지효는 지난 18일 미니 1집 ‘존’(ZONE)을 발표했다. 자신의 이름을 내 건 첫 솔로 앨범에서 온전한 ‘지효’ 그 자체를 담았다.앨범에는 타이틀곡 ‘킬링 미 굿’(Killin‘ Me Good)을 포함해 ‘토킹 어바웃 잇’ (Talkin‘ About It) (Feat. 24kGoldn), ‘클로저’(Closer), ‘위싱 온 유’(Wishing On You), ‘돈트 워너 고 백’(Don’t Wanna Go Back) (Duet with 헤이즈), ‘룸’(Room), ‘나이트메어’(Nightmare) 총 7곡이 수록된다. 지효는 타이틀곡 외 총 6곡에 달하는 모든 수록곡 곡 작업에 직접 참여했다.타이틀곡 ‘킬링 미 굿’은 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사했고 여기에 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 린드그렌(Lindgren), 몬스터즈 앤 스트레인저스 작가 마르쿠스 로맥스(Marcus Lomax) 등이 의기투합했다.뉴스24