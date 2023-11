MBC ‘놀면 뭐하니?’

하하가 유재석에게 불만을 표했다.25일 방송된 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서는 JS 엔터테인먼트 완전체 기념 단합대회 모습이 공개됐다.이날 JS 엔터테인먼트 멤버들은 ‘숏폼 챌린지’를 촬영했다. 이들은 머라이어 캐리의 ‘All I Want for Christmas Is You’에 맞춰 춤을 추기로 했다.촬영에 앞서 이미주가 “대형 어떻게 할까”라고 묻자 유재석은 자신이 센터를 하겠다고 답했다.그러나 촬영이 시작되고 유재석이 안무 실수를 하자 멤버들은 유재석을 뒤로 보냈다. 이후 겨우 다시 센터에 가까워졌지만, “여기까지 왔다”며 흥에 겨워 안무를 하다가 넘어졌다.이에 하하는 유재석에게 “다 망친다”, “반장으로서 얘기하는데 너무 설친다”라고 말해 웃음을 자아냈다.뉴스24