멜론이 꼽은 아티스트와 노래…20년간의 1억개 플레이리스트 분석

멜론 데이터랩 제공

모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment)이 수록된 앨범 ‘키스 먼저 할까요?’ OST Part.3 커버

음악 스트리밍 플랫폼 ‘멜론’이 자체적으로 쌓아온 데이터를 분석한 결과 가장 많은 사랑을 받은 아티스트로 아이유가, 가장 많은 사랑을 받은 노래로 폴킴의 ‘모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment)’이 뽑혔다.지난 21일 멜론은 빅데이터 분석 콘텐츠 데이터랩을 통해서 20년간 쌓여온 이용자들의 ‘음악 서랍’ 내 ‘플레이리스트’를 분석한 결과를 내놨다. 음악 서랍이란 멜론 이용자가 자신의 음악 취향에 따라 개인적인 플레이리스트를 만들고 관리할 수 있는 서비스다.멜론은 약 1억 개에 달하는 멜론 이용자들의 플레이리스트를 분석했다. 이 안에 담긴 노래의 수는 약 80억 개였다. 113만 명의 아티스트가 발매한 1284만 개의 노래가 담겨 있었다.음악서랍에 가장 많이 수록된 아티스트는 아이유였다. 아이유의 노래는 약 1696만 개의 플레이리스트에 총 9185만 회 수록됐다. 멜론 이용자들의 플레이리스트 중 아이유의 음악이 수록된 비율은 약 16%였다.뒤이어 방탄소년단과 태연이 따라왔다.방탄소년단의 노래는 950만 개의 플레이리스트에 총 6810만 회 수록됐다. 개별 플레이리스트에 ‘담긴 횟수’ 기준으로 두 번째로 높은 순위를 기록했다.태연의 노래는 1113만 개의 플레이리스트 속에 총 약 3535만 회 수록됐다. ‘생성된 플레이리스트’를 기준으로 했을 때 두 번째로 높은 순위를 차지했다.음악서랍에 가장 많이 수록된 노래는 폴킴의 ‘모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment)’이었다. 이 노래는 392만 개의 플레이리스트에 수록됐고, 212만 명의 음악서랍에 보관됐다. 개별 플레이리스트 기준, 노래를 담은 멜론 이용자 수를 기준으로 해도 모두 1위를 차지하는 노래였다.2018년 발매된 ‘모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment)’은 멜론의 연간 차트 TOP100에서도 7년 연속 차트인을 해온 기록도 갖고 있다.아이유의 ‘밤편지’는 음악서랍에 두 번째로 가장 많이 수록된 노래다. ‘밤편지’는 343만 개의 플레이리스트에 수록됐고, 191만 명의 멜론 이용자 음악서랍에 수록됐다.이어 방탄소년단의 ‘봄날’이 세 번째 순위를 기록했다. ‘봄날’은 307만 개의 플레이리스트에 수록됐다. 멜론에서 가장 많은 스트리밍을 기록하고, 역대 멜론 연간차트에서 최장기간인 8년 연속 차트인을 기록한 노래이기도 하다.최종범 인턴기자