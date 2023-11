머라이어 캐리 ‘캐럴 연금’ 올해도 터졌다…“저작권료 781억 전망”

머라이어 캐리 소셜미디어(SNS)

팝스타 머라이어 캐리(54)에게 ‘크리스마스 여왕’이라는 타이틀을 안겨준 노래가 올 겨울에도 역주행 중이다.14일(현지 시간) 기준 ‘영국 공식 싱글 차트’(Official Charts Company)에는 머라이어 캐리의 ‘All I Want for Christmas Is You’가 40위에 기록됐다.머라이어 캐리 스스로도 해당 곡을 홍보했다. 그는 지난 1일 자신의 소셜미디어(SNS)에 영상을 하나 올렸다. 영상 속 머라이어 캐리는 얼음 속에 갇혀있었다. 이후 얼음을 깨고 나오자 ‘All I Want for Christmas Is You’ 노래가 나온다. 그러면서 “때가 됐다”고 알린다.지난 1994년 발표된 ‘All I Want for Christmas Is You’는 매년 성탄시즌 때마다 음원차트에 소환돼 ‘크리스마스 연금송’으로 불린다. 2019년부터 3년 연속 빌보드 핫100차트 1위를 차지했다. 글로벌 1위 음원 스트리밍 업체 스포티파이에서는 10억회 이상 재생됐다.지난해 12월 외신 ‘빌보드’ 보도에 따르면 머라이어 캐리는 ‘All I Want for Christmas Is You’ 저작권료로만 매해 약 155만 달러(약 21억원)을 번다. 머라이어 캐리는 올 연말까지 ‘All I Want for Christmas Is You’ 저작권료로만 누적 781억원을 벌 것으로 전망된다.뉴스24