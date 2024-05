1 / 12 독일출신 패션 인플루언서 겸 모델 레오니 한느가 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스 영화배우 조이 킹이 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스 나탈리 오스만이 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스 영화배우 베레니스 베조가 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스 프랑스 출신 유투버 레나 마푸프가 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스 영화배우 피아 워츠바흐가 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘쉬즈 갓 노 네임(She’s Got No Name)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스 영화배우 프레데리크 벨이 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘쉬즈 갓 노 네임(She’s Got No Name)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 모델 카멜라 로즈가 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스 영화배우 장쯔이가 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘쉬즈 갓 노 네임(She’s Got No Name)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스 모델 아리아드나 구티에레즈가 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스 모델 겸 배우 코코 로샤가 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.

영화배우, 모델, 패션 인플루언서 등 스타들이 24일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제77회 칸 국제 영화제에서 영화 ‘더 모스트 프레셔스 오브 카고스(The Most Precious of Cargoes)’, ‘쉬즈 갓 노 네임(She’s Got No Name)’ 시사회 레드카펫에 참석해 포즈를 취하고 있다.온라인뉴스팀