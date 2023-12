‘파경설’ 진화 나선 이범수·이윤진 “이혼 아닙니다”

이범수 SNS 캡처

소셜미디어(SNS)를 통해 파경설에 휩싸인 배우 이범수와 아내 이윤진이 이를 부인했다.20일 이범수의 소속사 와이원엔터테인먼트는 이윤진의 SNS 글에 대해 “이혼이나 파경은 아니고 (다른 일과 관련된) 개인 사정”이라고 밝혔다.이들 부부의 파경설은 아내 이윤진의 SNS에서 시작됐다. 지난 19일 이윤진은 자신의 SNS에 “The End of my first chapter”(내 첫 번째 챕터가 끝이 났다)라는 글을 남기고 이범수의 SNS 계정을 태그했다. “나는 내 친절을 받을 자격이 없는 가장 가까운 사람에게 친절을 베푸는 것을 그만두기로 했다”는 영어 문구가 담긴 영상도 공유했다. 이후 두 사람이 서로의 SNS 계정을 끊고, 이범수가 모든 팔로잉 목록과 게시글을 삭제하면서 파경설이 퍼졌다.이범수는 2003년 대학 동기와 결혼했다가 5개월 만에 이혼했고, 2010년 이윤진과 재혼해 1남 1녀를 두고 있다. 현재 이윤진은 자녀들과 인도네시아 발리에 거주 중이며, 이범수는 ‘기러기 아빠’로 한국과 인도네시아를 오가고 있다. 현재 넷플릭스 시리즈 ‘광장’ 촬영 중이다.류지영 기자