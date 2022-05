칸 레드카펫 시선 사로잡는 여신들

모델 메레디스 미켈슨이 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스 모델 메레디스 미켈슨이 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스 모델 알레산드라 앰브로시오가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 모델 알레산드라 앰브로시오가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스 모델 알레산드라 앰브로시오가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AFP 연합뉴스 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 참석자가 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스 인플루언서 파멜라 레이프가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Brother and Sister (Frere et Soeur)’ 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스 모델 수주(박수주)가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스 모델 수주(박수주)가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스 모델 레오니 한느가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

로이터 연합뉴스 모델 포피 델레바인이 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ 프리미어 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스 영화배우 마리옹 꼬띠아르가 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Brother and Sister (Frere et Soeur)’ 시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.

EPA 연합뉴스 영화배우 아이쉬와라 라이가 19일 오후(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘아마겟돈 타임’(Amageddon Time) 프리미어 시사회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

AP 연합뉴스

영화배우, 모델들이 20일(현지시간) 프랑스 남부 칸에서 열린 제75회 칸 국제영화제 중 영화 ‘Three Thousand Years of Longing’ , ‘Brother and Sister(Frere et soeur)’시사회 레드카펫에서 포즈를 취하고 있다.세계 3대 영화제 중 최고 권위를 자랑하는 칸영화제는 앞서 두 차례 행사가 코로나19 팬데믹으로 취소·연기됐다가 3년 만에 정상적으로 치러지게 됐다.경쟁 부문에서는 한국영화 ‘헤어질 결심’과 ‘브로커’를 비롯해 스물한 편의 영화가 최고 영예인 황금종려상을 놓고 겨룬다. 한국영화 두 편이 동시에 경쟁부문에 진출하기는 ‘옥자’(봉준호)와 ‘그 후’(홍상수)가 리스트에 이름을 올린 2017년 이후 5년 만이다.AP·AFP·EPA·로이터 연합뉴스