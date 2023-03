[포토] ‘시선 사로잡는’ 크리쉘 스타우스

크리셸 스타우스가 30일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스에서 열리는 제34회 GLAAD 미디어 어워드에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

크리셸 스타우스가 30일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스에서 열리는 제34회 GLAAD 미디어 어워드에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

크리셸 스타우스가 30일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스에서 열리는 제34회 GLAAD 미디어 어워드에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

카르멘 카레라가 30일(현지시간) 미국 캘리포니아주 베벌리힐스에서 열리는 제34회 GLAAD 미디어 어워드에 참석해 포즈를 취하고 있다. 로이터 연합뉴스

Christina Aguilera attends the 34th Annual GLAAD Media Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 30, 2023. REUTERS 연합뉴스

Geena Rocero attends the 34th Annual GLAAD Media Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 30, 2023. REUTERS 연합뉴스

Brooke Eden attends the 34th Annual GLAAD Media Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 30, 2023. REUTERS 연합뉴스

Geena Davis attends the 34th Annual GLAAD Media Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 30, 2023. REUTERS 연합뉴스

Isis King attends the 34th Annual GLAAD Media Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 30, 2023. REUTERS 연합뉴스

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MARCH 30: Gabrielle Union attends the 34th Annual GLAAD Media Awards at The Beverly Hilton on March 30, 2023 in Beverly Hills, California. Getty AFP 연합뉴스