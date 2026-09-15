연예 [포토] ‘얼음공주’ 크리스탈, 성숙한 여인의 향기 입력 :2026-09-15 17:12:38 수정 :2026-09-15 17:20:25 1/ 7 크리스탈, 섹시해진 얼음공주에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 크리스탈, 고혹적인 가을 여인에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 크리스탈, 성숙한 여인의 향기에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 정수정, 하트배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 크리스탈, 과감한 의상배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 고혹적인 정수정배우 정수정이 15일 서울 종로구 석파정 미술관에서 열린 랄프 로렌 포토행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.15. 뉴시스 정수정, 빛나는 손 인사배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1 에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 행사가 열린 장소는 어디인가요? 석파정 서울미술관 랄프 로렌 매장 # 크리스탈 # 에프엑스 # 랄프 로렌 # 서울미술관 # 석파정 # 스크리닝 # 포토월 # 패션 # 얼음공주