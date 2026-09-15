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[포토] ‘얼음공주’ 크리스탈, 성숙한 여인의 향기

입력 :2026-09-15 17:12:38
수정 :2026-09-15 17:20:25
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크리스탈, 섹시해진 얼음공주
크리스탈, 섹시해진 얼음공주
에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석하고 있다. 2026.9.15 뉴스1
크리스탈, 고혹적인 가을 여인
크리스탈, 고혹적인 가을 여인
에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1
크리스탈, 성숙한 여인의 향기
크리스탈, 성숙한 여인의 향기
에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1
정수정, 하트
정수정, 하트
배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1
크리스탈, 과감한 의상
크리스탈, 과감한 의상
배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1
고혹적인 정수정
고혹적인 정수정
배우 정수정이 15일 서울 종로구 석파정 미술관에서 열린 랄프 로렌 포토행사에서 포즈를 취하고 있다. 2026.09.15. 뉴시스
정수정, 빛나는 손 인사
정수정, 빛나는 손 인사
배우 정수정(활동명 크리스탈)이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2026.9.15 뉴스1




에프엑스 크리스탈이 15일 서울 종로구 석파정 서울미술관에서 열린 랄프 로렌(RALPH LAUREN) 베리 랄프 스크리닝 행사에 참석하고 있다.


온라인뉴스부
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