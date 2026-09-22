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“부부관계 하자” 매일 원한 남편… 다리 부러졌을 때도 안 멈췄다

입력 :2026-09-22 14:45:53
수정 :2026-09-22 14:45:53
채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’ 방송화면 캡처
채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’ 방송화면 캡처


남편의 지나친 성욕에 시달리던 아내가 급기야 남편의 양기를 끊어달라며 ‘절양굿’까지 벌인 끝에 이혼했다는 사연이 전해졌다.

지난 21일 방송된 채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’에서는 남편의 과도한 부부관계 요구로 고통받았던 A씨의 이야기가 공개됐다.

A씨 부부는 성경 공부 모임에서 만나 사랑을 키웠다. 결혼 후 가난한 생활도 함께 견뎠다. 그러다 남편이 유명 강사로 성공해 학원을 인수하고 원장까지 되면서 경제적 안정을 얻었다.

하지만 A씨에게는 남들이 모르는 고통이 있었다. 남편이 신혼 때부터 매일 부부관계를 원했던 것이다.

남편의 요구는 A씨가 임신 중일 때도, 교통사고를 당해 다리가 부러진 상태에서도 멈추지 않았다.

A씨가 이를 거부하면 남편은 “당신이 주님 말씀을 잊은 것 같다”며 성경 속 부부의 의무와 사랑을 언급했다.

결국 A씨는 “차라리 나가서 하고 와”라며 외도를 허용하겠다는 말까지 꺼냈지만, 남편은 “나더러 간음하라는 말이냐”며 역정을 냈다.

채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’ 방송화면 캡처
채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’ 방송화면 캡처


남편은 A씨가 부부관계를 거부하자 생활비를 줄이면서 경제적으로 압박하기까지 했다.

A씨는 자신의 명품 가방 등을 중고로 내다 팔고, 아이가 어린이집에 간 동안에 아르바이트하며 생계를 이어갔다.

그러던 어느 날 남편은 A씨에게 “생활비를 더 많이 줄 테니 밖에서 색다르게 즐기자”고 제안했다.

채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’ 방송화면 캡처
채널A 예능 ‘탐정들의 영업비밀’ 방송화면 캡처


생활비에 쫓기던 A씨는 결국 남편의 요구에 따라 매번 다른 코스튬을 입고 호텔에서 역할극을 하게 됐다.

이후 A씨는 남편이 부부관계 횟수에 금액을 매겨 생활비로 계산해 적어둔 ‘부부관계 가계부’까지 발견했다.

참아왔던 감정이 폭발한 A씨는 결국 점집을 찾아가 “남편의 양기를 끊어달라”고 호소하며 절양굿까지 벌였다.

이 사실을 알게 된 남편은 “당신을 사랑한 게 죄냐”며 따졌고, 결국 두 사람의 결혼 생활은 끝을 맞았다.

온라인뉴스부
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