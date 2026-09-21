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‘400억 대박’ 소문에…구창모 “침대 밑에 8억 깔고 잔다, 은행 못 믿어” 깜짝

입력 :2026-09-21 07:41:59
수정 :2026-09-21 07:41:59
MBN ‘속풀이쇼 동치미’
MBN ‘속풀이쇼 동치미’


가수 구창모가 침대 매트리스에 100만 달러를 깔고 잔 이유를 고백했다.

지난 19일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에는 구창모, 김범룡이 출연했다.

이날 방송에서 구창모는 가요계를 떠나 중앙아시아에서 자동차 사업으로 성공한 뒤 배철수로부터 연락받은 사연을 전했다. 그는 “배철수가 ‘400억원을 벌었다는 소문이 있어?’라고 하자 ‘0 하나 떼어 봐. 그 정도는 아니야’라고 했었다”며 “몇십억원이어도 가수 생활할 때보다 정말 많이 벌었다. 90년대 초니까”라고 말문을 열었다.

구창모는 러시아 자동차 사업으로 큰돈을 벌었던 때를 회상하며 “차를 현금으로 판다. 난 대금을 지급받았다”고 말했다.

이어 “난 은행을 못 믿으니까 입금을 안 했다”고 고백했고, MC 김용만은 “그럼 현찰을 어디에 뒀냐”고 물었다.

구창모는 “침대 매트리스 밑에 깔았다. 기본적으로 많을 때는 100만 달러까지 깔았다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 기준으로 약 8억원 이상의 돈이 집에 있었다는 것이다.

그는 “침대 밑에 돈이 깔려 있지 않나. 자기 전에 저절로 웃음이 나오더라. 자다가 불을 켜고 돈을 확인하고는 했다”고 회상했다.

온라인뉴스부
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