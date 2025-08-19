기사 검색
한혜진, 남프랑스 여행 중인데…‘찐친’ 이시언 “홍천이야?”

모델 한혜진. 한혜진 인스타그램 캡처
모델 한혜진이 여행 중에도 완벽한 비율을 자랑했다.

그는 지난 18일 소셜미디어(SNS)에 사진 여러 장을 올렸다.

공개된 사진에는 남프랑스에서 여행을 즐기고 있는 한혜진의 모습이 담겨 있다.

한혜진은 아름다운 자연 풍광을 배경으로 여유롭게 자세를 취하며 여행을 즐기고 있다.

그는 편한 옷차림에도 물오른 미모를 뽐냈다.

게시물을 접한 절친 배우 이시언은 댓글로 한혜진에게 “홍천이야?”라고 물어 당황하게 했다.

앞서 한혜진은 한 방송에서 강원 홍천에 별장을 짓고 서울과 홍천을 오가는 일상을 공개한 바 있다.

한편 한혜진은 오는 10월 처음 방송되는 ENA 서바이벌 예능 ‘슈퍼셀러: 인센티브게임’에 단독 MC로 나설 전망이다.

