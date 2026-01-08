기사 검색
‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

입력 :2026-01-08 08:13:10
수정 :2026-01-08 08:13:10
가수 겸 배우 손담비
가수 겸 배우 손담비


가수 겸 배우 손담비가 ‘야동’에 대해 솔직한 입담을 뽐냈다.

7일 방송인 장성규의 유튜브 채널 ‘만리장성규’에는 손담비와 방송인 전민기의 아내 정미녀가 게스트로 출연했다.

장성규와 아나운서 김기혁과 함께 바다 여행을 떠난 손담비와 정미녀는 남편 카드 사용에 대한 에피소드로 대화를 시작하다 ‘야동’에 대한 솔직한 속내를 털어놓는 상황으로 이어졌다.

장성규는 “이제 나는 불타는 사랑을 할 수 없다. 야동을 봐도 뜨겁지가 않다”고 털어놓았고, 손담비는 “궁금한데 너 아직도 야동을 보냐”라고 물었다.

이에 장성규는 “어 이거 비밀인데”라고 말해 웃음을 자아냈다.

김기혁은 손담비를 향해 “규혁이 형도 가끔 보실 수 있다”며 돌발 발언을 했다. 이에 손담비는 “근데 보통의 남자들은 다 보냐”라고 궁금해했다.

장성규는 “볼 수 있다. 보통 화장실에서 본다”라고 말했고, 손담비는 “난 오빠한테 물어 본 적이 있는데 안 본다라고 했는데”라고 말했다.

이에 장성규는 “성규 형님이 하얀 거짓말을 좀 하시네”라고 받아쳤다.

손담비는 “안보는 남자는 없는 거냐”라고 물었지만, 장성규는 “없다”라고 단호하게 선을 그었다.

온라인뉴스부
