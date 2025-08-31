기사 검색
뷔, 한강서 달린다… 아미 러닝 크루 모집

입력 :2025-08-31 09:08:12
수정 :2025-08-31 11:13:53
방탄소년단(BTS)의 뷔가 지난 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 2025 메이저리그 LA 다저스와 신시내티 레즈와의 경기 전 타격 연습을 지켜보며 장난스런 표정을 짓고 있다. 뷔는 이날 경기에 시구자로 나섰다. 2025.08.26. AP 뉴시스
방탄소년단(BTS)의 뷔가 지난 25일(현지 시간) 미 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 2025 메이저리그 LA 다저스와 신시내티 레즈와의 경기 전 타격 연습을 지켜보며 장난스런 표정을 짓고 있다. 뷔는 이날 경기에 시구자로 나섰다. 2025.08.26. AP 뉴시스


방탄소년단(BTS) 뷔가 라이브 방송에서 미국에서 돌아온 후의 근황을 전했다.

뷔는 지난 29일 위버스 라이브 방송에서 러닝을 시작했다고 밝히고, 아미(BTS 팬덤) 러닝 크루를 모집하면서 조건을 제시했다.

뷔는 멤버 정국의 라이브 방송 도중, 1 대 1 라이브 방송으로 합류했다.

짧게 자른 머리로 등장한 뷔는 “머리카락이 눈을 찔려서 머리를 짤랐다”고 말했다.

뷔는 “아미들이 머리 짧은 것을 좋아하니까… 반삭할까?”라고 말해 웃음을 안겼다.

지난 27일 입국한 뷔는 입국한 날을 뺀, 이틀 동안 러닝을 했다면서 “힘들어서 침 흘리면서 뛰었다. 조금만 더 뛰었으면 쓰러졌다. 거품 물었다”고 했다.

뷔는 심장 박동수 120~130을 유지하면서 운동을 하는 것이 체지방을 빼는 검증된 방법이라는 팁도 전했다.

일주일에 3회 유산소운동을 정국과 함께 한강에서 하기로 했다면서 그 시간대에 아미들도 같이 뛰어도 된다고 했다.

다만 “아는 척하지 말고, 말 걸지 않고 서로 러닝에 집중하기, 자존심 상하니깐 추월 금지, BTS 실망인데? 금지, 침 나오고 있는 거 사진 찍기 금지, 그리고 뛰다가 걸을 건데 힘들어서 걷는다고 생각 안 하기” 등 조건을 제시해 큰 웃음을 자아냈다.

또 팬들에게 같이 다이어트하자고 권하면서 “3㎏만 빼면 되는데 지금 67~68㎏인데 65㎏까지 빼겠다”며 “‘프렌즈’, ‘윈터 어헤드’를 찍을 때는 61㎏였다”고 밝혔다.

뷔는 군 복무 중에 20㎏를 증량해 80㎏까지 벌크업했다.

뉴스24
