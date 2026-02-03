기사 검색
엘리베이터 사고 당한 ‘싱글대디’ 개그맨 “신경 끊어져”

입력 :2026-02-03 17:02:03
수정 :2026-02-03 17:02:03
사진=유튜브 '니맘내맘' 캡처
사진=유튜브 ‘니맘내맘’ 캡처


개그맨 송영길이 후각 장애를 고백했다.

지난 3일 유튜브 채널 ‘니맘내맘’에 공개된 ‘싱글대디의 연애 현실!’ 영상에는 송영길과 동료 김영희가 출연해 진솔한 대화를 나눴다.

이날 김영희는 과거 송영길의 반전 매력을 떠올리며 “항상 우유 비누 냄새가 났다”고 회상했다. 하지만 늘 향기로운 냄새를 풍겼던 송영길의 습관 뒤에는 남모를 아픔이 숨어 있었다.

그는 “내가 후각 장애가 있다. 내 몸에서 어떤 냄새가 나는지 모르니까 아침저녁으로 꼭 씻는다”고 밝혔다. 그가 냄새를 전혀 맡지 못하게 된 것은 고등학교 시절 겪은 사고 때문이었다.

당시 상황에 대해 그는 “고3 때 실습으로 엘리베이터 설치 일을 하다가 얼굴을 내민 상태에서 엘리베이터가 내려오며 사고가 났다”며 아찔했던 순간을 떠올렸다. 이어 “그 이후 후각 신경이 끊어졌다”고 말해 안타까움을 자아냈다.

그는 혼자서 두 아들을 키워야 하는 아빠로서 아이들에게 혹여나 불쾌한 인상을 줄까 봐 더욱 철저하게 청결을 유지해 온 것으로 알려졌다.

한편 2014년 비연예인과 결혼했던 그는 2018년 이혼해 현재는 두 아들을 홀로 양육하고 있다.

할리우드 스타들이 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 TCL 차이니즈 극장에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’ 시사회에 참석해