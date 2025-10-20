‘배구 여제’ 김연경 “MBC와 PD에 속아…생각만 해도 눈물”

MBC 예능 ‘신인감독 김연경’ 방송화면 캡처

MBC 예능 ‘신인감독 김연경’ 방송화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2024~25시즌을 끝으로 은퇴한 ‘배구 여제’ 김연경이 “MBC와 PD에 속았다”고 말했다.지난 19일 방송된 MBC 예능 ‘신인감독 김연경’에서는 김연경과 원더독스와 일본 고교 배구 최강팀 슈지츠 고교의 한일전 전날 밤 인터뷰가 전파를 탔다.김연경은 경기를 앞두고 진행된 인터뷰에서 “이번 한일전은 반드시 이겨야 하는 상황”이라며 각오를 다졌다.김연경은 그러면서도 스케줄에 대한 부담감을 솔직하게 털어놨다.김연경은 ‘이번주 며칠이나 여기에 할애 중이냐’고 묻는 PD의 질문에 “이번주 하루도 못 쉬었다. 다음주도 마찬가지다. 생각만 해도 눈물이 날 것 같다”며 울 것 같은 표정을 지었다.이어 “저는 MBC와 PD에 속았다. 사기꾼이다. 속아서 제 목과 개인 생활을 잃었다”며 웃었다. 또 “방송에 내 목소리가 어떻게 나갈지 걱정된다. 인터뷰가 왜 이렇게 긴 거냐. 밤 11시다. 미친 거냐”고 장난스럽게 불만을 토로했다.김연경은 은퇴 후 신인 감독으로 변신해 선수 출신만의 통찰력과 경험으로 원더독스를 리더십 있게 이끌고 있다.뉴스24