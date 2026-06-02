유병재, 수술 후 50㎏대 됐다… 몰라보게 수척해진 안타까운 근황

유병재 인스타그램 캡처

유병재 인스타그램 스토리 캡처

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[ 내안의 AI 본성 분석 : UNMASK ] "기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다." 기사 반응 MBTI 확인 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 유병재가 최근 받은 수술명은? 담낭절제술 담석제거술

방송인 유병재(38)가 담낭절제술 이후 50㎏대까지 빠진 체중을 공개해 팬들의 걱정을 사고 있다.유병재는 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 디지털 체중계 화면이 담겨 있었는데, 체중계 숫자가 59.9㎏를 가리키고 있어 눈길을 끌었다.최근 유병재는 담낭절제술을 받은 근황을 전한 바 있다. 담낭절제술은 담낭에 생긴 염증이나 담석 등의 문제로 시행되는 수술로 알려져 있다.그는 지난달 27일 게시물을 통해 “담낭절제술을 무사히 마쳤다”며 환자복을 입고 병원 침대에 누워 있는 모습을 공개했다.병원 침대 위 유병재는 한층 야윈 얼굴과 힘이 빠진 듯한 표정으로, 이를 본 팬들은 걱정을 쏟아내기도 했다.여기에 이어 이번에는 50㎏대 체중까지 공개하면서 또 한 번 걱정 어린 반응을 낳고 있다.유병재의 근황을 접한 팬들은 “빨리 나으세요”, “아프지 마세요”, “빠른 쾌유를 빕니다” 등 응원의 댓글을 이어가고 있다.한편 유병재는 현재 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’에 출연 중이며, 개인 유튜브 채널을 통해 다양한 콘텐츠를 선보이며 활발한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부