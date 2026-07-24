‘줄리엔강♥’ 제이제이, 결혼 2년차 부부관계 “‘이것’ 맨날 해야” 비결 보니

제이제이·줄리엔강 부부. 제이제이 인스타그램 캡처

유튜브 채널 ‘TMI JeeEun’ 캡처

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배우 겸 방송인 줄리엔강(44)의 아내 유튜브 제이제이(본명 박지은·41)이 결혼생활의 현실에 대해 털어놨다.제이제이는 지난 22일 자신의 유튜브 채널에 ‘결혼 2년차 현실 리뷰(2년 내 이혼하는 커플의 특징?)’이라는 제목의 영상을 올렸다.영상에서 제이제이는 “짧다면 짧은 2년이지만 결혼생활에 대해 느낀 것들을 이야기해 보려고 한다”고 운을 뗐다.제이제이는 “고압산소(케어) 안에 있으면 뭔가 콘텐츠를 봐야 돼서 ‘나는 솔로’라는 연프(연애 리얼리티 프로그램)를 보게 됐다. 거기 나오는 많은 출연자들이 결혼상에 대해 얘기하는데, 정말 한결같이 ‘할머니·할아버지가 돼서도 손 꼭 잡고 다니는 부부를 꿈꾼다’는 얘기를 많이 하더라”고 말했다.이어 “그런데 우리가 현실에서는 많이 못 본다. 한국에서는 확실히 못 본 것 같고, 외국에서는 가끔 보지만 사실 쉽지 않다”고 했다.제이제이는 그 이유에 대해 생각해 본 결과에 대해 “결국 로맨틱한 관계가 나이가 들어서까지 남아 있다는 건데, 그러려면 노력이라는 걸 부부 사이에서도 해야 하는구나 라는 걸 결혼 생활을 하면서 알게 됐다”고 설명했다.그는 “불타는 듯이 사랑해서 결혼하면 그 관계가 유지될 거라 생각한다. 나도 ‘이렇게 서로 좋은데 당연히 나이 들면 더 좋아지겠지’라고 생각했다”면서 “내가 느낀 바로는 생각보다 노력이 너무너무 중요하더라”고 말했다.이어 “특히 결혼 2~3년 차가 중요하다고 생각한다. 이때를 어떻게 보내느냐에 따라 부부 관계가 결정되는 것 같다”고 털어놨다.제이제이는 그런 노력 중 하나로 “내 반려자가 ‘최고다’라고 칭찬 많기 하기”를 꼽았다.그는 “결혼 초반에 서로 정말 많이 했다. ‘내 남편이 최고야’, ‘내 와이프가 최고야’를 서로 맨날맨날 했었다”며 “그런데 결혼해서 이것저것 겪다 보면 매일 자주 하지 않게 된다”며 “결혼해서 살다 보면 좋은 점도 있지만 나쁜 점은 더 눈에 들어온다”고 했다.이어 “장점에 주목해서 서로 칭찬해야 한다. 칭찬의 인색함은 특히 부부 관계에서는 안 된다고 생각한다”며 “말만 예쁘게 해도 저는 한 80%는 다 해결된다고 생각한다”고 덧붙였다.제이제이는 “그리고 내 감정선에 조금이라고 영향을 줄 수 있는 것 같은 일들이 있으면 참지 말고 대화 주제로 꺼내서 풀어야 한다”고 했다.그는 “우리 관계에 대한 이야기가 나오면 그때부터 서로 정자세로 앉아서, 예를 들어 휴대전화를 보고 있다가도 내려놓고 이야기에 집중해서 무게감 있게 받아들이려는 자세가 우리한테 필요하다고 생각했다”고 했다.제이제이는 “우리에겐 대화라는 무기가 있다”며 “대화를 최대한 활용하자고 생각했다”고 부연했다.제이제이는 2024년 5월 줄리엔강과 결혼했다.온라인뉴스부