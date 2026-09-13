서인영, 지방흡입 고백… 상태 어떻길래 “ET 같다” 외모평가 나왔다

유튜브 채널 ‘SBS 엔터테인먼트’ 캡처

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배우 이서진(55)이 가수 서인영(42)의 팔뚝 지방흡입 시술 고백에 “ET 같다”며 외모 돌직구를 날렸다.지난 11일 방송된 SBS 예능 ‘무엇이든 해줄지니-비서진’에는 서인영이 게스트로 출연했다.이날 서인영은 팔뚝 지방흡입 시술을 받았다고 밝힌 후 “팔뚝이 완전 가늘어졌다”고 자랑했다.그러나 이를 유심히 바라보던 이서진은 “팔만 가늘고 얼굴은 통통하다”고 솔직하게 평가했다.이에 서인영은 “얼굴은 아직 안 빠져서 그렇다”며 발끈했다.이서진은 서인영의 얼굴에 있는 보조개를 가리키며 “보조개가 있는 사람은 문제가 시술해도 많이 못 건드린다. 안 그러면 보조개가 없어진다”며 “그래서 얼굴이 많이 안 빠진 거다”라고 말했다.그는 서인영의 “못 먹어서 힘이 없다”는 말에는 “얼굴은 통통해서 보기 좋다”며 놀리기를 반복했다.결국 서인영은 “짜증 난다”고 소리쳤다. 그러면서 “얼굴 살이 진짜 안 빠진다”고 토로했다.하지만 이서진은 아랑곳하지 않고 “얼굴은 통통한데 팔만 가늘다. 약간 비정상이다. ET 같은 느낌”이라며 짓궂은 농담을 계속했다.이서진은 이어 “건강해 보여서 좋다. 사진은 깎으면 된다”고 말했다.서인영은 “이상하다는 거잖아”라고 소리쳐 웃음을 안겼다.온라인뉴스부